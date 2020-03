Ruben Romp net naast podium Oliva

De afsluiter van de derde week in Oliva, de 3* GP over 1m50 werd gewonnen door de Belgische ruiter Constant van Paesschen met Isidoor van de Helle (v. Canturo). Ruben Romp pakte de vierde plaats met de AES-goedgekeurde KWPN'er Bugatty Go (v. Concorde).