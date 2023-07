Ruben Romp pakt 1,45 kwalificatie Valkenswaard

De 1,45 tweefasenrubriek van de vrijdagmiddag in Valkenswaard, is gewonnen door Ruben Romp en Hanouk V (v. Cannabis Z). De Nederlander kwam in de snelste tijd van 29,36 seconden foutloos door de tweede fase. Ann Carton-Grootjans uit België was tweede met Nox Blue van de Hertogen (v. Zirocco Blue), Felix Hassmann uit Duitsland tekende voor de derde plek met Caspian GD (v. Comme Il Faut).

Ook Wout-Jan van der Schans deed goede zaken in deze rubriek. Hij werd vijfde met de negenjarig AS Eden (v. For Fashion). Henk van de Pol en Harrie Wiering reden zich ook in de prijzen. De 2* Grote Prijs van Valkenswaard wordt zondagmiddag verreden.

Uitslag

Bron: Horses.nl