Ruben Romp pakt 1,55 GP Praag

Ruben Romp heeft de Grote Prijs van het CIO3* concours in Praag gewonnen zondagmiddag. Onder een voorzichtig zonnetje zette Romp als tweede starter in de barrage een dermate snelle tijd neer met Esi Toulouse (v. Siec Livello), dat de anderen er niet meer aan konden komen. Tweede werd Ales Opatrny mocht het met door Jan Greve gefokte Kapsones W (v. Cornet Obolensky).

Ruben Romp was als tweede starter direct drie seconden sneller dan eerste starter Emanuele Camilli. Dat was mede te danken aan een hele snelle galoppade halverwege naar de combinatie, waar het duo uitstekend doorkwam. Esi Toulouse sprong uitstekend en had meer dan genoeg over boven de sprongen. De 14-jarige ruin is ‘on a roll’, begin juni was de combinatie ook al tweede in de Grote Prijs van Kessel.

Vijf voor de barrage

Slechts vijf combinaties mochten naar de barrage in de 3* Grote Prijs van Praag op zondag. In de rubriek over 1,55 m ging het uiteindelijk echt om de tijd. Derde starter Omar Abdul Aziz Al Marzooqi kwam nog in de buurt van Romp, vooral door zijn razendsnelle laatste lijn waar zijn vermogende paard Enjoy de La Mure (v. Vigo Cece) wel raad mee wist. Hij bleef echter een halve seconde achter Romp, wat uiteindelijk goed bleek voor de derde plaats. Vierde starter Dominique Joassin zag vervolgens een balk vallen en kwam niet voor het podium in aanmerking met Bingo Z (v. Balou du Rouet). De Tsjechische ruiter Ales Opatrny mocht het met Kapsones W. afmaken voor eigen publiek. De grote schimmel kwam goed rond, met een schuine lijn over de oxer en een voorwaartse afstand naar de combinatie. Het was echter niet genoeg om Romp van de winst te houden, Opatrny werd tweede.

Uitslag

Bron: Horses.nl