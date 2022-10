Ruben Romp wint 1,45 Sentower Park

Ruben Romp heeft met Hanouk V (v. Canabis Z) de tweefasen wedstrijd over 1,45 in Opglabbeek gewonnen. Romp was dubbel foutloos en legde de tweede fase af in 30,69 seconden, ruimschoots sneller dan de als tweede geplaatste Douglas Lindelöw met Charlie's Way (v. Chacco-Blue).