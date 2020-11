Ruben Romp wint Grand Prix Opglabbeek met Bugatty GO

Met de veertienjarige Bugatty GO (v. Concorde) sleepte Ruben Romp vanmiddag de overwinning in de 2* Grote Prijs van Opglabbeek in de wacht. De Nederlander mocht als laatste aan de start en was één van de drie barragisten die alle balken hoog hielden. Hij deed dat in 38,46 seconden, ruimschoots sneller dan de Deen Soren Pedersen, die met Chico Z (v. Clinton I) tweede werd.

Romp nam Bugatty eind 2018 over van Jarno van Erp. Eerder werd de ruin ook door Jack Ansems uitgebracht. Vandaag was de eerste GP-overwinning voor het duo Romp – Bugatty. De combinatie was in maart dit jaar vierde in de 3* GP van Oliva en viel in september in de 2* GP van Valkenswaard ook net van het podium.

Ehning vierde

De derde plaats was voor de Zweedse Wilma Hellström, die Cicci Bjn (v. Ci Ci Senjor Ask) in 41,88 seconden foutloos naar de finish bracht. Marcus Ehning kwam met Priam du Roset (v. Plot Bleu) op de vierde plaats terecht.

Greeve op negen

Michael Greeve liet met Guan Gjb (v. Namelus R) wel alle balken liggen in de basisronde, maar kreeg een tijdfout. Hij klasseerde zich als negende.

Uitslag

