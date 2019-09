Rubens LS la Silla naar Denis Lynch

De dertienjarige hengst Rubens LS la Silla(v. Rebozo La Silla) is door de sponsor van de Ierse springruiter Denis Lynch aangeschaft. World of Showjumping maakte de transfer van het Grand Prix-paard bekend op haar website. De zoon van Rebozo La Silla was eerder succesvol onder de landgenoot van Lynch, Conor Swail.

In 2013 kwam de door Alfonso Romo gefokte Rubens LS la Silla in handen van de Canadese Vanessa Mannix. Zij reed eerst zelf het paard, maar later nam Conor Swail de teugels over. Swail won onder meer de Grand Prix’ van Vancouver en Tryon met het paard.

Op de tour in Knokke zat de Belg Dimme d’Haese tijdelijk in het zadel van Rubens voordat het paard gekocht werd door de sponsor van Denis Lynch. Lynch heeft zijn debuut met de dertienjarige hengst gehad afgelopen weekend in Zandhoven. Alle parcoursen bleef het paar foutloos en in het 1,50m op zaterdag werden ze derde.

Bron World of Showjumping