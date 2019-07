Rudie Wallerbosch op het podium in 1,50m GP kwalificatie

De CSI4* in Crans-Montana is een "thuis" wedstrijd voor de Nederlander Rudie Wallerbosch. De in Zwitserland woon-achtige Nederlander reed daar in de 1,50m Grand Prix kwalificatie knap het podium op. De Nederlander moest enkel twee Fransmannen voorlaten in de prijsuitreiking van de proef.

Tien combinaties plaatsten zich voor de barrage en als eerste starter zette Piergiorgio Bucci met Cochello (v.Casall) een razendsnelle tijd neer van 38,62. De Italiaan moest die snelheid echter bekopen met twee springfouten onderweg. Onze landgenoot Wallerbosch zette de eerste foutloze ronde neer als vierde starter in de barrage. Met Nuna de Perchet (v.Numero Uno) reed de 60-jarige ruiter rond in 46,84 wat uiteindelijk goed was voor een mooie derde plaats in de 1,50m rubriek.

Frankrijk op één en twee

Het was de achtste combinatie die de leiding van Wallerbosch overnam. De Fransman Bruno Garez klokte met United Sunheup (v.Balougran) een tijd van 45,05 en stond voor even bovenaan. Even, want zijn landgenoot na hem, Geoffrey Lecomte Lievaux deed er in de barrage een schepje bovenop. Met Themis des Sarthes (v.Mr.Blue) dook de Fransman meer dan vierenhalve seconde onder de tijd van Garez en Lievaux ging er met de overwinning vandoor.

