Rupert Winkelmann pakt 5* openingsproef op MLSJ Thermal

De Duitser in Amerikaanse dienst Rupert Winkelmann sprong gisteren met Conrad 155 (v. Cristallo I) naar de overwinning in de Lost Lake Farm CSI5* 1.40m Two Phase. Het duo versloeg 47 internationale deelnemers voor de overwinning in de eerste 5*-rubriek van de week. Met een derde plek was de KWPN'er Gakhir (v. Spartacus TN) onder Erynn Ballard het beste Nederlandse gefokte paard.