RWC Mariënheem: Conor Drain houdt concurrentie achter zich na 17-koppige barrage

Na Stef Veldhuis en Frank Buitenhuis mag de Nederlandse Ier Conor Drain ook een Roelofsen Horse Trucks Winter Classics overwinning aan zijn palmares toevoegen. Drain was in een 17-koppige barrage in de 1.35m Handelshuis Schuttert rubriek in Mariënheem de allersnelste en mocht de eerste prijs van €1000,- in ontvangst nemen. Steven Veldhuis eindigde als tweede achter Drain en Jake Hunter pakte een derde prijs.

Van de 73 deelnemers schopten er 17 het tot de barrage en dit waren zeker niet de minste. Albert Zoer en Sanne Thijssen zaten beiden met twee paarden in de barrage, maar konden beiden geen plek in de top drie vergaren. Het was uiteindelijk de Ier Conor Drain die de grote overwinnaar was. De 27-jarige ruiter zette met Shanroe Barney (v.Dallas VDL) een zeer snelle tijd van 26.43 seconden neer en hier wist niemand onder te duiken.

Top vijf van het klassement

De ruiter die het dichtste in de buurt kwam, was Steven Veldhuis. De ruiter uit Haaksbergen deed er met Installera Balia RS (v.Emerald), waar Veldhuis in het 1.40m al derde mee werd, 26.43 seconden over en werd tweede. Jake Hunter en Liscarrow (v.Pacino) lieten de klok stilstaan op 27.03 seconden en mochten de derde prijs in ontvangst nemen.

Met het paard It’s Me (v.Cicero) eindigde Sanne Thijssen net naast het podium op de vierde plaats. Bert-Jan Zuidema maakte met He’s Mylord V (v.Mylord Carthago) de top vijf compleet.

Bron: Horses.nl