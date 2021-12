Verschillende verenigingen organiseren ‘profconcoursen’

Verschillende verenigingen zijn niet bij de pakken neer zijn gaan zitten toen het kabinet afgelopen zaterdag de nieuwe coronaregels bekend maakte, maar denken in mogelijkheden. Hippisch Centrum Exloo organiseert in januari een extra CDI en een tweede CSI (lees hier meer), maar dat is nog niet alles. Onder andere bij De Heemruiters in Mariënheem, Manege Heijligers in Asten en De Ankerhal in Saasveld kunnen professionele springruiters de komende tijd terecht.

“Ik hoor heel Nederland zuchten”, zei demissionair premier Mark Rutte afgelopen zaterdag in de persconferentie. En ook door de paardenwereld ging die vermoeide zucht. Al is er wel een lichtpuntje voor de ruiters en amazones die de kost verdienen met (concoursen) rijden. Het grootste verschil met de voorgaande ‘harde lockdowns’ zit ‘m in het verschil met wat als wedstrijden voor professionele sporters wordt aangemerkt. Die term was in de eerdere lockdowns in de paardenwereld maar voor een zeer beperkte uitleg vatbaar: kaderleden. En daarmee dus slechts een handvol ruiters.

Profs kunnen door

Nu hebben NOC*NSF en de KNHS (die ook een belangrijke rol speelde in deze kwestie) het voor elkaar gekregen om tot een ruimere definitie te komen. De KNHS heeft de definitie als volgt vertaalt: “Profsporters en sporters in topsportcompetities, ook in de draf- en rensport, mogen wel trainen en wedstrijden rijden. Dit alles zonder publiek. Onder de categorie profsporters binnen de paardensport vallen alle sporters met een NOC*NSF-topsportstatus, kaderruiters, deelnemers aan FEI-wedstrijden en alle sporters die een arbeidscontract hebben en/of voor hun inkomen hier (deels) afhankelijk van zijn. Dit betekent dat wedstrijdorganisaties en verenigingen kunnen vragen naar een uittreksel van KvK, bewijs van loondienst of dat je moet kunnen aantonen dat je een paardensport opleiding doet.”

Verschillende verenigingen en organisaties springen dus in dat gat en zo kan er de komende weken nog doorgereden worden door professionele ruiters.

Bron: Horses.nl