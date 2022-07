CK Noord-Holland: Kampioenen van High Shutterfly en Mattias

Ondanks dat er maar één driejarige merrie in Noord-Holland kwam was ze wel kampioenswaardig. De High-Shutterfly-dochter Onasis liet zich op de stamboekkeuring namelijk al heel goed zien en kreeg toen al een uitnodiging voor het NMK. Bij de springveulens overtuigde de Mattias-dochter Salsa N.D. met haar bewegingen en kreeg het kampioenslint omgehangen.

Onasis is een dochter van High Shutterfly uit de ster-merrie Key of Life van Forsyth. Lauw van Vliet kwam vanuit het Utrechtse IJsselsteijn naar Midden-Beemster om hier zijn fokproduct te tonen aan het publiek. Marcel Beukers: “Een heel atletische gebouwde merrie met veel lengte en een mooie voorhand. Ze beweegt met veel lichaamsgebruik en heeft ook gesprongen met veel atletisch vermogen.”

Salsa N.D.

Salsa N.D. is een dochter van de ster PROK voorl. keur-merrie Caloë van Cavalier. Marcel Beukers, die de veulens vandaag keurt samen met Petro Trommelen en Bart Henstra, was te spreken over de aansprekende bruine. “Een goed ontwikkeld jong veulen met voldoende lengte. Ze is iets neerwaarts en de bovenlijn mocht iets sterk, maar ze heeft een aansprekend front. In beweging waardeert ze zich duidelijk op. Ze draaft met veel gemak en ruimte en de galop heeft veel afdruk en een goede balans.”

Sansa Price G.

Reservekampioen werd Sansa Price G, een dochter van Zinelord VDL uit First Price Stb van Azteca. Ook uit dit lijntje zijn al diverse 1.30m en 1.40m paarden gekomen. Het fokproduct van F.A.P. Groot uit Alkmaar liet zich vooral de eerste ronde goed zien. “Een zeer aansprekend veulen met veel ras. Ze is goed ontwikkeld en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze heeft een mooi front met een lange hals en een goed gesloten bovenlijn, daarbij is het fundament har den correct. De draf was vooral in de eerste ronde gemakkelijk met ruimte en balans. En ook in galop toont ze een goede ruimte en balans. In de finale leek ze iets moe, maar beide veulens worden uitgenodigd voor het NVK.”

Bron: KWPN