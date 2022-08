Sam Walker wint met KWPN-merrie Evita 5* openingsrubriek MLSJ Ottawa

Op de openingsdag van de Major League Show Jumping in Ottawa stuurde Sam Walker voor eigen publiek de KWPN-merrie Evita (Canturano x Farmer) naar de overwinning in de 5* 1,40m proef. De Canadees was een seconde sneller dan Alberto Michan die ook een KWPN'er bij zich had, Bugatti (Heartbreaker x Pilot).

De 20-jarige Sam Walker is dit jaar in goede vorm met zijn paarden. Uit ongeveer 70 starts dit jaar kwam de Canadees zo’n 30 keer in de top tien terecht. Ook nu in Ottawa was hij weer goed op dreef. Halverwege de Twee Fasen-rubriek zette Walker met de door P. Oosterbosch en Adr. van Hoeflaken gefokte Evita de snelste tijd neer van 31,80 seconden.

Michan tweede met KWPN’er Bugatti

Op een kleine seconde finishte Alberto Michan als tweede met de zestienjarige Heartbreaker-zoon Bugatti. Bugatti is gefokt door de gebroeders Bosch in Luttenberg. Michan heeft de ruin nog niet lang in handen. Hij werd gereden door Wilhelm Genn. Als derde eindigde Catherine Tyree op Newton van het Krekelhof (v. Diamant de Semilly).

Sam Walker rijdt Evita zaterdag in de MLSJ Teamwedstrijd, de Noord-Amerikaanse tegenhanger van de Global Champions League. Hij is lid van team ShowPlus Northern Lights.

