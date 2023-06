Sameh El Dahan zegeviert in 1.50m openingsrubriek Calgary

De 5*-wedstrijd 'Pan American' op Spruce Meadows in Calgary opende gisteren met een 1.50m-rubriek direct op tijd. Sameh El Dahan won de proef op overtuigende wijze met de Tornesch-zoon WKD Toronto. De geboren Egyptenaar, nu uitkomend voor Groot-Brittannië bleef John Perez Bohm met de KWPN-merrie Gigi-Carmen (v. Bacardi VDL) ruim 2,5 seconden voor.

Sameh El Dahan is goed onderweg op de serie wedstrijden in Calgary. Twee weken geleden won hij met de tienjarige Ier Toronto een 1,45m rubriek en werd zevende in de 5* Grand Prix. Nu stuurde de Brit de zoon van Tornesch naar de winnende tijd van 68,16 seconden. El Dahan verwees John Perez Bohm naar de tweede plek die op dat moment de leiding in handen had met Gigi-Carmen, het succesvolle fokproduct van Burgers uit Moergestel (won drie weken geleden de 5* GP in Calgary). De Colombiaan had een tijd van 70,88 seconden achter zijn naam staan.

Kent Farrington werd met Landon (v. Comilfo Plus Z) derde in een tijd van 71,93 seconden. Zendejas Salgado sprong met Tino la Chapelle (v. Mylord Carthago) foutloos naar de vierde tijd van 72,62 seconden. De KWPN’er Idol H&H (v. Action Breaker) werd onder Andrew Welles vijfde in 72,98 seconden. De in Canada werkzame Piet van Genugten stuurde de Zangersheide-hengst Adequan JVH Z (v. Armstrong vd Kapel) zonder hindernisfouten rond maar door de twee tijdfouten werd hij dertiende.

Klik hier voor de uitslag.

