Sander Geerink opent zaterdag zeer snel op JST

De Nederlanders voerden vanmorgen de boventoon op Jumping Schröder Tubbergen. Met een geweldige rit was de overwinning in de 1,35m-rubriek voor Sander Geerink met Pandora 258 (Perigueux x Lordanos). De ruiter uit Gelselaar bleef Micky Morssinkhof met Elianca (Carthino Z x Osmium) twee seconden voor. De top vijf werd helemaal gevuld met Oranje ruiters.

Rob Schipper had al vroeg een scherpe tijd op de klokken gezet. Hij stuurde zijn achtjarige merrie Famke (Boss x Phin Phin) in 65,65 seconden over de finish. Hiermee bleef Schipper tot bijna aan het einde van de rubriek aan de leiding.

Sander Geerink wist met een uitgekiende ronde op de groot galopperende Pandora twee seconden onder de tijd van Schipper te blijven. In 63,64 seconden nam hij de leiding over en hield die stevig in handen met nog elf ruiters na hem.

Ook de jeugdige Micky Morssinkhof mengde zich in de strijd om een plek bovenin het klassement. Even na Geerink stuurde ze de tienjarige merrie Elianca in 65,63 seconden over de finish. Ze verdrong met Rob Schipper naar de derde plaats met 0,02 seconden.

De top vijf werd volgemaakt door Lennard de Boer en thuisruiter Eric ten Cate. De Boer in het zadel van Hakkinen N (v. Zirocco Blue VDL) bleef foutloos in 66,17. De altijd snelle Ten Cate deed met Blue Sky (v. Mr. Blue) een duidelijk poging om het Sander Geerink nog moeilijk te maken. Hij strandde in 66,58 seconden op de vijfde plaats.

Bron Horses.nl