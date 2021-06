Sander Geerink snelt naar een vierde plaats in 4* 1.60m GP Poznan

Sander Geerink maakte afgelopen weekend de reis naar het Poolse Poznan en sloot zijn weekend zeer goed af met een topklassering in de 4* Grand Prix. Geerink moest na een spannende barrage slechts drie ruiters voor zich dulden in de prijsuitreiking. De Pool Wojciech Wojcianiec hield de overwinning in eigen land en werd op de voet gevolgd door Christoph Obernauer, Kamil Grzelczyk en Geerink.

Een totaal van 14 combinaties hield de lei schoon in het basisparcours en de strijd barstte los in de barrage. Christoph Obernauer hield als derde starter met Kleons Cocario (v.Carrico) alle balken in de lepels en zette met 41.67 seconden een tijd neer waar de concurrenten zich op stuk konden bijten.

Wojciech Wojcianiec was met Chintablue (v.Chintan) de enige die een snellere ronde reed en daarbij ook foutloos bleef. Een tijd van 40.39 seconden was uiteindelijk goed voor de overwinning. Obernauer moest genoegen nemen met plek twee voor Kamil Grzelczyk en Mister Dr Heigl (v.Mylord Carthago). Geerink zadelde de KWPN’er Global (v.Cardento), gefokt door H.J.W. Grol, voor de 1.60m Grote Prijs. In de barrage zette het duo een tijd neer van 42.44 seconden en pakte hiermee een mooie vierde plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl