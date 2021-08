Sandro van inruilpony naar Hippiade kampioen klasse L (AB) met Sander Hulst

Sander Hulst stuurde vandaag zijn B-pony Sandro naar de overwinning in de klasse L cat. AB, powered by Hartog. Stilstaan wilde zijn pony achteraf niet meer. Ook bij Sander zelf kon de blijdschap niet op, toen hij hoorde de overwinning binnen te hebben gehaald. Na een spannende barrage bleek hij net iets sneller dan Wim Vos met Jolly Jumper en Ruben Borgers met Mirjam.

Zelf had Sander niet verwacht dat hij zou winnen, het was immers pas zijn eerste keer op de Hippiade maar zijn pony was wel wat gewend. Hij vertelt over het bijzondere verhaal van zijn dertienjarige pony, die enkele jaren geleden door een inruil met een fokmerrie op stal kwam. Zijn grote zus stapte voor het eerst op de toen nog onervaren pony en sindsdien hielden de overwinningen niet meer op. Later onder zijn broer en nu onder Sander zelf. Zo schreef de pony onder andere de overwinning op de Twente Cup op zijn naam en wisten ze eerder al regiokampioen te worden.

Naar de paarden

Ondanks dat Sander volgend jaar naar de eerste klas gaat, wil hij wel blijven paardrijden want hij heeft één droom: kampioen worden met de paarden in het 1.50m. Op de vraag wat er nu met Sandro gaat gebeuren, weet de familie nog geen antwoord te geven. “Sandro hoort gewoon bij onze familie, dus eigenlijk moeten we er niet aan denken om hem te verkopen”, vertelt een trotse vader.

Springen klasse L cat. AB Powered by Hartog:

Sander Hulst (Rouveen) – Sandro, 0/0-33,63 sec. Wim Vos (Apeldoorn) – KSH Jolly Jumper, 0/0-33,88 sec. Ruben Borgers (Stroe) – Mirjam, 0/0-34,08 sec.

Bron: KNHS / Horses.nl