Sanne Thijssen begint eigen stal

Op Facebook kondigt Sanne Thijssen het nieuws van de start van haar eigen stal aan. "Ik heb heel geweldig nieuws, ik heb besloten om mijn eigen stal te beginnen", schrijft de 22-jarige amazone uit Sevenum. Thijssen reed zich in de schijnwerpers door op haar debuut op het CHIO Rotterdam de 5* Grand Prix te winnen met Con Quidam RB (v. Quinar).

Sanne Thijssen zegt op Facebook: “Het concept is dat ik half voor de stal van mijn ouders werk en half voor mezelf. Ik hou dezelfde paarden die ik nu al rijd, maar vanaf nu heb ik een aantal stallen vrij voor nieuwe paarden om te rijden. Dat betekent dat ik nu ook paarden van andere mensen kan trainen. Van het scholen van jonge paarden tot het uitbrengen van wedstrijden op het hoogste niveau. Ik wil me gaan richten op scholing/training, wedstrijden rijden en paarden verkopen. Ik kijk er erg naar uit om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen en wil mijn ouders bedanken voor hun geweldige steun!”

‘Het was ontzettend gaaf!’

Het winnen van de Grand Prix van Rotterdam is een hoogtepunt in de carrière van Sanne Thijssen. In een interview op de website van het CHIO Rotterdam zegt ze: “Het was ontzettend gaaf! Ik had thuis al een paar keer gezegd hoe gaaf het me leek om Rotterdam te winnen, ondanks dat het mijn debuut daar was. Ik durf te zeggen en ik zei het ook al tegen jullie vóór het concours, het zat in mijn hoofd dat het zo maar eens zou kunnen. Con Quidam is zo in conditie en in vorm, het moment was perfect, ik wist gewoon dat hij goed zou lopen. Die barrage heb ik nog vaak terug gekeken. Die laatste hindernis, die afstand, niet normaal! Maar ik ken mijn paard zo goed en ik wist dat hij het kon en ik wist dat hij dat wist. Con Quidam is niet zomaar een paard, hij is mijn vriend. De reacties daarna waren overweldigend. Natuurlijk krijg je altijd felicitaties na een overwinning, maar vaak uit beleefdheid. Dit was anders. Bij de felicitaties zat veel tekst, wat mensen zo mooi vonden, waarom ze het me zo gunden, dat ontroerde me oprecht. Alleen al via Facebook en Whatsapp heb ik meer dan 400 berichten ontvangen! Het heeft me veel tijd gekost, maar ik heb ze allemaal persoonlijk beantwoord, dat vond ik wel zo netjes”.

Calgary of Aken

Op de vraag of Thijssen nog dromen heeft, zegt ze: “Op de lange termijn niet echt, ik kijk niet zo ver vooruit, maar over een maand staan zowel Calgary als Aken op het programma, twee top concoursen en ik zou het wel heel erg gaaf vinden als ik één van de drie mag rijden.”

‘Winnen in Rotterdam was wel het allermooiste’

In het interview vertelt Sanne Thijssen over haar hoogtepunten: “Voor mij is Rotterdam wel de allermooiste. Echter ik heb een top drie. Toen ik 19 was, in 2017, won ik de 4* Grote Prijs van Dortmund, ook met Con Quidam en in 2016 won ik als jongste deelneemster ooit de Derby van Eindhoven, dat waren ook geweldige momenten.”

‘Con Quidam lijkt wel onsterfelijk’

“Als ik de paarden ervoor heb, kom ik heel graag volgend jaar bij jullie terug, ik heb zo ontzettend genoten en het smaakt naar meer”, vertelt Thijssen verder tegen CHIO Rotterdam. “Echter, ik ben afhankelijk van mijn paarden, al doe ik er alles aan om ze zo gezond en blij mogelijk te houden. Nu Con Quidam het zo ontzettend goed doet al een poosje, ben ik hem echt niet anders gaan behandelen. Hij gaat nog gewoon de wei in en ik cross nog steeds met hem door het bos. Op het moment lijkt hij onsterfelijk, zo sterk voelt hij, maar dat moet ik misschien even afkloppen.”

‘Ik wil het allemaal graag zelf gaan ervaren’

En over de start van haar eigen stal zegt Thijssen tegenover CHIO Rotterdam: “Ik ben mijn ouders eeuwig dankbaar, zonder hun geweldige steun in alles wat ik doe zou dit alles niet mogelijk zijn, maar ik vind de handel ook leuk. Dit ging tot nu altijd via mijn vader, maar ik wil zelf die deal ook eens sluiten. En contacten leggen en onderhouden met eigenaren, ik wil het allemaal graag zelf gaan ervaren.”

Bron Facebook Sanne Thijssen/CHIO Rotterdam/Horses.nl