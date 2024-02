Sanne Thijssen en Sanne de Jong in de prijzen in Yougster Tour Vejer de la Frontera

De Sunshine Tour in Vejer de la Frontera begon gisteren goed voor Sanne Thijssen en Sanne de Jong. De beide Sanne's reden zich in de prijzen met hun jonge paarden. In de Youngster Tour voor zevenjarigen werd Thijssen derde met Monfaut Gumo MP (v. Comme Il Faut) en De Jong pakte de zesde plek met Moneypenny (v. Golden Dream). Bij de achtjarigen werd Thijssen ook nog vierde op Chiara VDH (v. Chacco-Blue ).

De rubrieken bij de jonge paarden zijn goed gevuld in Spanje. De zevenjarigen waren over twee groepen verdeeld met ieder meer dan 90 deelnemers. Op de eerste dag was er een Twee Fasen Special gebouwd over 1.30m. Zowel Sanne Thijssen als Sanne de Jong reden al vroeg in de rubriek hun rondes. Thijssen was met Monfaut Gumo MP foutloos en klokte een tijd van 30,98 seconden, goed voor de derde plek. De Jong was even daarvoor al foutloos gegaan met Moneypenny in 34,14 seconden waarmee ze zesde werd. Beide paarden debuteerden op internationaal niveau.

Veilingtopper

De rubriek werd gewonnen door Edouard Schmits met de KWPN’er Maestro S (Emerald x Ginus). Het fokproduct van F. van Santvoort uit Nuenen was in 2022 de veilingtopper van de Sportpaardenveiling Dronten. Hij ging voor 65.000 euro naar Zwitserland.

Achtjarigen

Ook de achtjarigen sprongen een Twee Fasen Special, nu over 1.40m. De winst ging naar de Spanjaard Carlos Bosch Cebrian met Jolie van der Berghoeve (Jaguar vd Berghoeve x Kannan) met een nulronde in 23,42 seconden. Sanne Thijssen bracht hier de Westfaalse merrie Chiara VDH aan de start. Met de competitieve dochter van Chacco-Blue was ze foutloos in 25,44 seconden, goed voor de vierde plaats.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl