Sanne Thijssen en Con Quidam racen naar eerste plaats 1,50m in Opglabbeek

Sanne Thijssen en haar topper Con Quidam RB (v. Quinar) steken in grootse vorm. Op het 4*-concours op Sentower Park in Opglabbeek pakte de amazone met overmacht de eerste plaats in de 1,50m hoofdrubriek van de vrijdag. In de barrage bleef Thijssen de Brit Matthew Sampson met Connecticut (v. Conthargos) bijna vier seconden voor. Bart Bles werd vijfde op Gin D (v. Clinton).

Als voorlaatste moest Sanne Thijssen met Con Quidam RB in de barrage van het 1,50m waarin maar liefst 17 combinaties van start gingen. Thijssen moest donderdag nog genoegen nemen met een tweede plaats in de 1,45m-proef, zette nu alles op alles. Richttijd was onder meer de snelle tijd van Gudrun Patteet die met Sea Coast Pebbles Z (v. Picasso Z) 35,97 seconden op de klokken had gezet, maar een balk aan de benen kreeg. Thijssen gaf gas en finishte in 34,50 seconden, ruim onder Patteets tijd en ruim onder de tijd van Matthew Sampson die op Connecticut de leiding in handen had met 38,02 seconden.

Bles vijfde

Bart Bles die als eerste van start ging in de barrage, zette met de Clinton-zoon Gin D een vlotte foutloze ronde neer in 39 rond. Het resultaat bleek goed voor de vijfde plek. Voor hem eindigde de Britse Emma Stoker met Kontador VDM (v. Eldorado vd Zeshoek) als derde in 38,51 seconden en de Deense Laura Baaring Kjaergaard op de KWPN-merrie First Lady G (v. Whitaker) als vierde in 38,96.

Jochems en Kort

Kevin Jochems en Anouk Kort hadden zich ook geplaatst voor de barrage. Jochems stuurde Emmerton (v. Silvio I) foutloos rond in 41,70 seconden en werd achtste. Anouk Kort kreeg een balk met Caviana de Kreisker (v. Shouppydam des Horts) en werd elfde.

Bron Horses.nl