Sanne Thijssen en Con Quidam in bloedvorm met derde plaats in 1,50m GP-kwalificatie Valkenswaard

Longines Tops International trapte vandaag de derde en tevens afsluitende week van het Summer Festival in Valkenswaard af. De CSI4* 1,50 kwalificatie voor de Grand Prix werd gewonnen door Jessica Springsteen met Hungry Heart. Zij reed de elfjarige Baltimore-zoon in 63.37 naar de finish en was exact 3.34 seconden sneller dan de nummer twee Bryan Balsinger. De Zwitser reed Chelsea Z (v. Chellano Alpha Z) naar binnen en werd met een tijd van 66.71 seconden tweede.

Con Quidam in bloedvorm

Met zijn 17 jaar lijkt het wel alsof Con Quidam Rb bijna nog beter is gaan springen. Vorige week wist Sanne Thijssen nog de 4* Grote Prijs van Moerzeke met de Quinar-zoon te winnen en vandaag sprongen ze opnieuw foutloos, dit keer in Valkenswaard. De omstandigheden waren duidelijk een stuk beter dan vorige week want maar liefst 18 combinaties reden foutloos. Thijssen klokte uiteindelijk de derde tijd van 66.73 seconden en dat belooft spektakel voor de Grote Prijs op zondag.

Ook Pim Mulder, Kevin Jochems, Marc Houtzager en Loewie Joppen reden foutloos waarvan de eerste twee genoemde nog het nodige prijzengeld mee pakten. Pim Mulder reed Viktor Z (v. Verdi TN) naar de tiende plaats en Kevin Jochems volgde met La Costa (v. Gitano V Berkenbroeck) op plaats elf. Een succesvolle dag voor Jochems want hij pakte zijn derde topklassering van de dag.

Sanne Thijssen met Con Quidam. Foto: Stefano Secchi/TIA

Uitslag

Bron: Horses.nl