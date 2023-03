Sanne Thijssen en Con Quidam RB winnen LR 1,50m Vejer

Alsof het niks was, zo lieten Sanne Thijssen en Con Quidam RB (v. Quinar) de LR 1,50m proef in Vejer eruitzien. In de 16-koppige barrage lieten ze alle concurrentie achter zich en wonnen zo de Longines Ranking proef op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera. Kevin Jochems liet ook van zich horen en reed Christianus (v. Christian) naar de vijfde plaats.

Het had niet veel gescheeld of het was Richard Howley geweest die er met de winst vandoor was gegaan. Thijssen en Howley reden als enige onder de 40 seconden naar huis en waren sterk aan elkaar gewaagd. Sanne had uiteindelijk 39.54 secondne nodig om haar Quinar-zoon naar de finish te rijden. Howley reed Mansini Ltd (v. Caressini L) op zijn beurt in 39.59 seconden naar de finish en werd dus nipt tweede.

De top drie werd compleet gemaakt door Sophie Hinners. De Duitse amazone is duidelijk in vorm want ze werd eerder vandaag ook al zesde in het 1,45m. In het 1,50m zadelde ze de negenjarige Addressee (v. Messenger) en tekende voor het derde resultaat. Kevin Jochems wist ook een dubbele nulronde te noteren. Hij reed Christianus in 41.27 seconden naar de finish en werd vijfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl