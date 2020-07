Sanne Thijssen en Frank Schuttert in top 10 1,45m Lier

Er waren gisteren veel deelnemers in de 3* 1,45m rubriek in Lier. De kwalificatie voor de Grand Prix werd dan ook in drie groepen afgewerkt. In de laatste groep reden Sanne Thijssen en Frank Schuttert zich in de top tien. Thijssen werd op No Fear vd Tichelrij Z (v. Numero Uno) zesde, Schuttert eindigde als achtste met Lyonel D (v. Little Joe).

In de derde groep gingen 86 ruiters van start over de 1,45m-rubriek direct op tijd. De proef werd overtuigend gewonnen door Andres Vereecke met Diadarco van Evendael Z (v. Diamant de Semilly). De regerend Belgische indoorkampioen was een seconde sneller Guy Williams met Rouge De Ravel (v. Ultimo Van Ter Moude). Derde werd, op weer bijna een seconde, Williams’ landgenote Ellen Whitaker met Jack Van’t Kattenheye (v. Diabeau).

Thijssen vlot rond

Sanne Thijssen stuurde de Numero Uno-zoon No Fear vd Tichelrij Z vlot rond in een tijd van 63,20 seconden. Het leverde haar de zesde plaats op. Frank Schuttert had met de NRPS’er Lyonel D 64,09 seconden nodig wat de achtste plaats voor hem betekende.

Andere foutloze Nederlanders

Foutloze rondjes waren er ook voor Jur Vrieling en Dallas VDL (v. Douglas), Harrie Smolders met Don VHP Z (v. Diamant de Semilly) en Sanne Thijssen met haar tweede paard Carado 3 (v. Corrado NRW).

Bron Horses.nl/Horseman.be