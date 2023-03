Sanne Thijssen en Hi There winnen in Vejer

Sanne Thijssen en Hi There hebben weer een 1.45m rubriek in Vejer gewonnen. Gisteren toonde Hi Here al zijn eindeloze vermogen in het Six Bar springen en werden ze derde. Dit bleek een mooi 'oefenrondje' want in de afsluitende 1.45m rubriek stuurde Sanne haar Nabab de Reve-zoon opnieuw naar de overwinning.

Maar liefst 56 combinaties gingen van start in de afsluitende CSI4* 1.45m rubriek. Het parcours direct op tijd lag de ruiters goed want maar liefst 28 combinaties reden foutloos naar de finish. Sanne Thijssen deed dit het aller snelste en stuurde Hi There in 63.55 seconden naar de overwinning. Hiermee bleven ze Jonathan Smyth en Mulvin LIghts Out (v. Kroongraaf) nipt voor. Christian Hess en Chicago 162 (v. Casall) sloten de top drie af.

Uitslag

Bron: Horses.nl