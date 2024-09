Sanne Thijssen wint Spaanse GP met Con Quidam

Sanne Thijssen heeft met haar tophengst Con Quidam RB (v. Quinar) de 4* Grote Prijs van Gijon op naam geschreven. De wedstrijd over 1,60 m had een fiks oranje tintje, want Henk van de Pol stond samen met Thijssen op het podium. Hij werd derde met B Captain Norman (v. Bolero). De Braziliaanse Lucia Diniz tekende met Vertigo du Desert (v. Mylord Carthago) voor de tweede plek.

De GP van Gijon werd over twee rondes verreden, waarbij de beste twaalf combinaties terug mochten komen voor de tweede ronde op het Asturische gras. Van die twaalf wist alleen de top drie geheel foutloos te blijven. Sanne Thijssen en haar gretige paard waren de snelste van allemaal. Alleen de Ier Bertram Allen kwam nog bijna in de buurt van de tijd met Caprisco (v. Cole Porter), maar dat kostte hem een balk. Allen werd vierde.

Pieken op het juiste moment

Thijssen reed Con Quidam vorige week nog in de GCT van Valkenswaard, maar wist daar niet de barrage te bereiken. In voorbereiding op deze zondag reed de amazone haar 18-jarige alleen vrijdag in een 1,55 m rubriek. Daar liep het duo tegen twee balken en twee tijdfouten aan. Dat gold overigens ook voor Henk van de Pol en zijn paard. Maar pieken op het juiste moment is een kunst. Thijssen neemt 66.000 euro aan prijzengeld mee naar huis, Van de Pol 30.000.

Bron: Horses.nl