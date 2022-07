Sanne Thijssen ‘met de handrem erop’ tweede in GP Valkenswaard

De combinaties van het Nederlands springteam zijn dit weekend nog een beetje uitgewaaierd over Europa voor de laatste wedstrijden voorafgaand aan het WK in Herning. Sanne Thijssen bleef met Con Quidam RB (v. Quinar) vrij dicht bij huis en reed dit weekend op CSI4* in Valkenswaard. In de Grote Prijs over 1,55m werd het duo vanmiddag tweede, zelfs al liet Thijssen haar ruin "rustig lopen". Simon Delestre pakte de winst met Dexter Fontenis Z (v. Diarado). De derde plek was voor Emanuele Gaudiano en Crack Balou (v. Balou de Reventon).

Voor Lars Kersten was er ook een foutloze barrage met Emmerton (v. Silvio I). Kersten kwam daarmee prachtig op plaats vijf terecht. Thijssens teamgenoot Jur Vrieling was ook in Valkenswaard. Hij was de snelste vierfouter uit de basisomloop met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue), een paard dat volgende week niet naar Denemarken afreist. Vrieling werd tiende, Kevin Jochems en Cornetboy (v. Cornet’s Stern) elfde.

‘Hij is heel scherp’

Misschien had Sanne Thijssen deze viersterren Grote Prijs op de graspiste van de Tops International Arena wel kunnen winnen. Maar de amazone deed het zichtbaar rustiger aan dan normaal. “Dat klopt. Ik reed de barrage met de handrem erop”, vertelt Thijssen. “Omdat we volgende week het WK in Herning rijden heb ik Con Quidam RB rustig laten lopen en hem niet extra aangespoord om sneller te gaan. Ik had er ook voor kunnen kiezen om geen barrage te rijden, maar hij voelde nog heel fris aan en ik denk dat dit wel goed was voor zijn concentratie. Ik denk dat we hebben laten zien dat Con Quidam RB in vorm lijkt te zijn voor het WK volgende week en dat hij heel scherp is.”

