Sanne Thijssen: ‘Mis Ulena nog iedere dag’

Het is vandaag precies twee jaar geleden dat Sanne Thijssen het pensioen aankondigde van haar topmerrie Ulena. 2,5 jaar vormde de jonge amazone een team met de dochter van Baloubet du Rouet. Op Instagram haalt Thijssen nog een keer de herinnering op en schrijft: "Ik mis haar nog iedere dag!"

Ulena raakte half april 2017 geblesseerd en destijds zei Sanne Thijssen tegenover Horses dat de dierenarts het probleem wel kon oplossen, maar dat het herstel lang zou duren. “Ze zou al 18 jaar zijn voordat ze weer terug op niveau is.” Thijssen besloot om haar merrie met pensioen te sturen. “Ik heb er wel een traantje om moeten laten”, aldus Thijssen.

Door Ulena in top 100

Op Instagram haalde Sanne Thijssen haar woorden bij de pensionering van Ulena nog een keer aan: “Na 2,5 jaar een team te hebben mogen vormen met Ulena, is nu haar wel verdiende pensioen aangebroken. Dankzij Ulena klommen we van een plaats ergens in de 1000 naar plaats nummer 76 op de Wereldranglijst. Ulena wist in 2,5 jaar tijd in maar liefst 47 ranking proeven een top 10 klassering te behalen en dan nog niet gesproken hebben over alle andere talloze rubrieken.”

Jongste winnares

“Dankzij Ulena mag ik mezelf de jongste winnares van de Eindhoven derby ooit noemen. Ook in mijn allereerste internationale Grote Prijs wist Ulena ons al meteen naar een tweede plaats te strijden, daarom wil ik deze merrie echt enorm bedanken voor alles wat ik met haar heb mogen winnen en dat ik toch nog 2,5 jaar van haar heb mogen genieten. Ulena bedankt!”

Vier nakomelingen

Ondertussen heeft Ulena vier kinderen gebracht. In 2006 werd Batistuda (v. Emilion) geboren die Sanne Thijssen zelf heeft gereden en na haar Victor Daems, Kevin Jochems en zusje Mel Thijssen. De merrie liep op 1,50m-niveau. Vorig jaar via embryo transplantatie kwamen er nog twee merries en een hengst bij. De merries Now What van H&M Chilli Willi (Grand Prix onder Nicola Philippaerts) en No Guts No Glory van Grandorado TN waarmee Willem Greve furore maakt. Het hengstveulen Nondeju is van Hello (v. Ambler Gambler).

Bron Instagram/Horses.nl