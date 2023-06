Sanne Thijssen moet alleen Eiken Sato voorlaten in LR 1,50m Opglabbeek

Wanneer Sanne Thijssen foutloos blijft staat er bijna altijd een razendsnelle tijd op het scorebord. In de 1,50m ranking-proef direct op tijd in Opglabbeek was dat vandaag niet anders. Thijssen stuurde Clarima 6 (v. Clarimo) in 61.17 seconden naar de finish en moest alleen Eiken Sato voorlaten.