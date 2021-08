Sanne Thijssen opnieuw de snelste in Grote Prijs Opglabbeek

Sanne Thijssen en haar Con Quidam RB (v. Quinar) lieten ook vandaag weer zien in uitstekende vorm te steken. In de 4* Grote Prijs van Opglabbeek reed de Nederlandse naar de winst. Ze was in de vierkoppige barrage een halve seconde sneller dan de als tweede geplaatste Braziliaan Marlon Módolo Zanotelli met Like A Diamond van het Schaeck (v. Diamant de Semilly).

De Duitse amazone Kendra Claricia Brinkop werd derde in de Grote Prijs van Sentower Park met Malibu de Muze (v. Nabab de Reve). De Zweedse Angelie von Essen was ook foutloos in de barrage, maar met Alcapone des Carmille (v. Diamant de Semilly) iets langzamer dan de top drie. Zij werd vierde.

Jochems elfde

Kevin Jochems klasseerde zich op plaats elf, met 5 strafpunten in de basisomloop van deze 1m55 rubriek. Hij verdiende met Emmerton (v. Silvio I) nog 2.500 euro met zijn klassering.

Carlyle wint 1m45

Eerder op de zondagmiddag was Oak Grove’s Carlyle (v. Casall) de snelste foutloze in de 1m45 rubriek met barrage. Met Daniel Coyle bleef hij Felipe Amaral en Germanico T (v. Numero Uno) dik voor. Thuisruiter Dominique Hendrickx was derde met Koriano van Klapscheut (v. Lord Z).

Bron: Horses.nl