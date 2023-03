Sanne Thijssen slaat dubbelslag in 1,45m Vejer

Sanne Thijssen heeft vandaag alle twee de 1,45m rubrieken in Vejer op haar naam geschreven. Eerder won ze al de Medium Tour-rubriek met Clarima (v. Clarimo) en ook in de Big Tour was het raak voor Thijssen, dit keer in het zadel van Hawai Balia Nl (v. Van Gogh).

In het parcours over een hoogte van 1,45m gesprongen in twee fases kwamen 60 combinaties aan start. Thijssen zadelde de 11-jarige Hawai Balia NI en dat was niet onverdienstelijk. De combinatie had maar 33.60 seconden nodig om naar de finish te rijden en was daarmee een dikke seconde sneller dan de nummer twee. Dit was Matthew Sampson, die Ermitage D’argouges (v. Armitages Boy) in 34.92 seconden naar de finish reed. Michael Viehweg en Comanche 29 (v. Comme Il Faut) tekenden voor het derde resultaat.

Bron: Horses.nl