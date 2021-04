Sanne Thijssen sluit weekend Gorla Minore sterk af met tweede plaats in Grand Prix

Sanne Thijssen heeft op zondag het Nations Cup weekend in Gorla Minore goed afgesloten door in de 1.50m Grand Prix tweede te worden. De Nederlandse moest enkel Sergio Alvarez Moya en de KWPN'er Alamo (v.Ukato) voor haar dulden in de ereronde. Billy Twomey en Chat Botte E.D. (v.Casal), de oude troef van Johnny Pals, werden derde in de rubriek.

Een totaal van 13 combinaties kwam in het basisparcours foutloos door de finish en in de barrage barstte de strijd los. Sergio Alvarez Moya en Alamo, gefokt door D. Nanning uit Dalfsen, waren uiteindelijk de sterkste in de barrage. Het duo klokte een razendsnelle tijd van 37.18 seconden en mocht daarmee de hoofdprijs van 13.125 euro in ontvangst nemen. Thijssen zat Alvarez Moya goed op de hielen. De amazone stuurde Con Quidam RB (v.Quinar) zeer snel rond in 37.45 seconden en kwam net tekort. De Nederlandse moest de Spanjaard voor laten gaan in de prijsuitreiking.

Billy Twomey en Chat Botte E.D. deden er in de barrage net wat langer over. Een tijd van 38.01 seconden was goed genoeg voor de derde plaats. John Whitaker (Unick du Francport) en Pedro Veniss (Boeckmanns Lord Pezi Junior) maakten de top vijf compleet op de plekken vier en vijf.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl