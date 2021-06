Sanne Thijssen stuurt eigen fokproduct naar topklassering in 1.50m rubriek in Sopot

Op de afsluitende dag van de internationale 5* wedstrijd in Sopot, zette Sanne Thijssen een mooi resultaat neer door met de KWPN'er Hi There (v.Nabab de Reve) in de 1.50m proef in de top van het klassement te eindigen. De amazone moest in het direct-op-tijd parcours een vijf-tal collega's voor haar laten in de prijsuitreiking, met Emil Hallundbæk als aanvoerder van de uitslagenlijst.

In de direct-op-tijd rubriek was Emil Hallundbæk onverslaanbaar. De Noorse ruiter stuurde zijn High Nitro (v.Empire) rond in 55.05 seconden en pakte hiermee de overwinning. Geen van zijn collega’s kon onder deze tijd duiken en daarmee was de hoofdprijs in de rubriek voor Hallundbæk. De Poolse ruiter Kamil Grzelczyk kwam met Wibaro (v.Bajou du Rouet) het dichtst bij de Noor in de buurt. Een foutloze ronde in een tijd van 56.86 seconden leverde de Pool een tweede prijs op.

Julien Anquetin en de KWPN’er Ivizi (v.Ustinov), gefokt door M.J. Frenken, tekenden voor plek drie. Sanne Thijssen voltooide het parcours met de Nabab de Reve-zoon Hi There in 57.59 seconden. Dit betekende voor het duo een zesde prijs. De hengst werd door Stal Thijssen zelf gefokt.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl