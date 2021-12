Sanne Thijssen uitgeroepen tot Limburgse Topsporter 2021

De Limburgse Paardensport Prijzen zijn uitgereikt. De prijzen werden dit keer persoonlijk bij de winnaars thuis uitgereikt, omdat het jaarlijkse Limburgse Paardensport Gala door de Coronapandemie niet door kon gaan. Rob Ehrens ging op pad om de winnaars persoonlijk te feliciteren. Sanne Thijssen is uitgeroepen tot Limburgse topsporter van het jaar 2021, in de categorie ‘Talent van het jaar’ ging de prijs naar menner Brent Janssen.

De 23-jarige amazone uit Sevenum kende dit jaar ongekende resultaten, met als hoogtepunt de overwinning tijdens de CSI5* Grote Prijs van Rotterdam. Zo reed Thijssen naar een tweede plaats in Valkenswaard, werd ze tweede in de Grote Prijs van Sopot, tweede in Opglabbeek, overwinning in Opglabbeek, opnieuw de snelste in Grote Prijs Opglabbeek, tweede plaatst GCT Valkenswaard, winst in Aken, en een overwinning in het 1,55m Geneve.

Debuut Nederlands team

En als dat nog niet genoeg was maakte ze daarnaast haar debuut op het heilige gras van het CHIO Aken in het Nederlandse team en won ze onder andere in hetzelfde oranje jasje met het Nederlands team de finale van de FEI Nations Cup Springen 2021 in Barcelona.

Bijzonder en indrukwekkend

“Sanne heeft zich samen met haar beste paard Con Quidam geweldig ontwikkeld. Haar overwinning in Rotterdam is bijzonder, het grootste event van Nederland afgelopen jaar. Haar debuut in Aken was daarnaast indrukwekkend. Ik weet hoe het is om daar voor de eerste keer aan de start te staan, dan word je wel even kleiner. Maar zij bleef koel en reed daar geweldig. Het is nu zaak om dit vast te houden. Als ze erin slaagt haar paard goed te managen, dan gaan we komend jaar nog veel meer van Sanne horen”, aldus Rob Ehrens.

Bekijk hieronder de uitreiking:

Talent van het jaar

Menner Brent Janssen werd verkozen tot Talent van het jaar. De menner werd dit jaar op het WK ponymennen met het Nederlands team wereldkampioen en individueel wist hij ook nog een zilveren medaille in de wacht te slepen. Eerder dit jaar werd Janssen ook al Nederlands kampioen. “Het is leuk en bijzonder”, zegt Janssen over zijn uitverkiezing.

WK team goud en idividueel zilver

“Allereerst vind ik het mooi dat Brent uit een echte paardenfamilie komt. Het is met de paplepel ingegoten. En met succes. Samen met hun familie-pony Hielke werd hij Nederlands kampioen en pakte hij op het WK team goud en individueel zilver. Dan ben je met recht een toptalent. En de mensport stond dit jaar sowieso in de belangstelling met het WK tweespannen in De Peelbergen. Mooi dat zijn prestaties nu gewaardeerd worden met deze Talent award”, vertelt bondscoach Rob Ehrens.

Bron: Horses.nl / Limburger Paarden Sport