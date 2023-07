Sanne Thijssen verplettert concurrentie in Moerzeke

Met haar trouwe partner Con Quidam RB (v. Quinar) heeft Sanne Thijssen zondagmiddag de Grote Prijs van Moerzeke gewonnen. Thijssen mocht als laatste van start in de driekoppige barrage van de viersterren 1,60 m GP, op het natte gras in België. Bijna zeven seconden reed het duo van de tijd van de als tweede geplaatste Rik Hemeryck en Navarro van het Eelshof (v. Jappelloup vh Dauwhof). Kim Emmen werd vierde met Inflame GO (v. Namelus R).

Con Quidam is nooit langzaam en doet altijd zijn best. Hij liet zich vandaag heel goed rijden en schakelde op waar Thijssen het vroeg en terug waar dat moest om niet uit te glijden of een balk te raken. De amazone aarzelde niet om het gas nog even open te trekken in de laatste lijn, waarmee er 43,44 seconden op de klok verscheen. De te kloppen tijd was 50,05 seconden…

Snelle dames

De Nederlandse amazones gaven de Belgische ruiters vandaag het nakijken in de Grote Prijs. Er waren slechts drie nulrondes in de basisomloop, waarbij Thibeau Spits en Calvino II de Nyze Z (v. Calvaro Z) uiteindelijk de derde plaats in het eindklassement innamen. Slechts twee combinaties hadden vier fouten: Kim Emmen was daarvan vijf seconden sneller dan de Belgische ruiter Thomas de Wit met Tools Dw Z (v. Toulon), die vijfde werd. Een hele rits topruiters gaf er in de basisomloop de brui aan.

Uitslag

Bron: Horses.nl