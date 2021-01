Sanne Thijssen verslaat Jeroen Dubbeldam in spannende barrage

De barrage van de 1,40m-rubriek in Lier kende vanmiddag een spannend verloop. Het leek erop dat Jeroen Dubbeldam van start tot finish aan de leiding bleef met Forever SFN (v. Azteca VDL). Maar hij werd toch door Sanne Thijssen onttroond. Thijssen stuurde twee combinaties voor het eind haar super snelle merrie Kyamant van 't Spieveld (v. Diamant de Semilly) vier tiende sneller rond en pakte de hoofdprijs.

Zeventien ruiters vertrokken voor de barrage van de 1,40m-proef. Jeroen Dubbeldam moest als eerste van start met de elfjarige Forever SFN. Met uiterste precisie reed hij de zoon van Azteca VDL snel rond. Dubbeldam finishte in een zeer scherpe tijd van 36,24 seconden.

Kyamant kan snel accelereren

De een na de ander beet zich stuk op Dubbeldams tijd, behalve Sanne Thijssen. Thijssen trapte direct met de start het gaspedaal van Kyamant van ’t Spieveld in. Elke wending accelereerde de merrie snel door. Op de laatste lijn reed Thijssen een galopsprong minder en vloog met een geweldige sprong over de laatste oxer. De stopwatch bleef staan op 35,85 seconden, nog geen halve seconde sneller dan Dubbeldams tijd, en nam de leiding over.

KWPN-merrie First Class

Na Thijssen deed Sophie Hinners een bijna geslaagde poging om de Nederlanders van de eerste twee plaatsen te verdrijven. Maar de Duitse kwam met de KWPN-merrie First Class (v. Amadeus), gefokt door Regterschot uit Heerde, uit op 36,99 seconden, net achter Jeroen Dubbeldam. Het betekende voor haar de derde plek, want de laatste ruiter, Marwin van den Nieuwenhuijzen was met Eton (v. Clinton) niet snel genoeg. Van den Nieuwenhuijzen werd met een foutloze ronde in 38,89 seconden zesde.

Van den Brink en Van Asten top tien

Dennis van den Brink en Mathijs van Asten reden zich ook in de top tien. Van de Brink werd zevende met Ogano Girl Z (v. Ogano Sitte) en Van Asten kwam met Chacco’s Cherry PS (v. Chacco-Blue) op de tiende plaats. Beide ruiters bleven zonder hindernisfouten, Van Asten kreeg wel een tijdfout aan de broek.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl