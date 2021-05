Sanne Thijssen vierde in boeiende barrage

De 1.40m-rubriek gisteren in Bonheiden had een spannende barrage. Zeventien ruiters maakten er mooi schouwspel van waarin Constant van Paesschen op Verdi Treize (v. Diamant de Semilly) won. Nog binnen een seconde van de winnaar pakte Sanne Thijssen de vierde plaats met Hi There (v. Nabab de Reve). Voor Piet Raijmakers jr. was er een tiende plek met Van Schijndel's Dominus (v. Berlin).

In het basisparcours van de 1.40m-proef waren maar liefst 19 van de bijna 60 combinaties foutloos gebleven. Voor de barrage meldden zich twee ruiters af dus zeventien gingen de strijd aan. Constant van Paesschen liet zijn eerste paard, de twaalfjarige hengst Verdi Treize als een raket rondgaan en stelde de overwinning veilig in 36,46 seconden.

KWPN’er Galerius

Ook de altijd snelle Laura Renwick dook met KWPN’er Galerius, eveneens van Diamant de Semilly, onder de 37 seconden. De Britse werd in 36,93 seconden tweede met het fokproduct van Stoeterij het Maalwater. De derde plaats ging naar Harm Lahde op Oak Grove’s Commander Bond (v. Comme IL Faut). De Duitser finishte met de zilveren medaille winnaar van het Bundeschampionat van vorig jaar in 37,02 seconden.

Thijssen mist op een honderdste podium plek

Op een honderdste achter Lahde, in 37,03, kwam Sanne Thijssen met het eigen fokproduct Hi There op de vierde plaats. Twee weken geleden won Thijssen nog op de 3* wedstrijd in Gorla Minore een 1.50m-proef met de zoon van Nabab de Reve die in de stallen van Thijssen geboren werd.

Raijmakers met foutloze ronde tiende

Ook Piet Raijmakers reed een foutloze barrage met de Berlin-zoon Van Schijndel’s Dominus. Het paar was met de 42,19 seconden niet snel genoeg om zich in de top van het klassement te rijden, ze werden tiende.

