Santiago Lambre buit kwaliteiten van KWPN-merrie Doloris uit

"Dit zijn haar rubrieken", zei Santiago Lambre nadat hij met de Harley VDL-dochter Doloris gisteren de openingsrubriek van week vijf van de WEF in Wellington had gewonnen. De Mexicaanse springruiter stuurde de twaalfjarige KWPN'er bijna een seconde sneller rond in de Twee Fasen-rubriek dan Darragh Kenny met Carthano (v. Cartani). Naast Doloris stonden nog vier KWPN'ers in de top tien.

66 ruiters en amazones begonnen aan het twee fasen parcours over 1,45m. Santiago Lambre was de enige die in de tweede fase onder de 25 seconden dook met Doloris. De in Wellington woonachtige Mexicaan heeft het fokproduct van C.P. Willeboer vanaf haar zesde in handen. De dochter van Harley VDL is specialiste geworden in 1,45m-1,50m rubrieken en al heel wat gewonnen op dit niveau.

Lambre: “Ze is een winnaar en brengt veel geld in het laatje. Op dit niveau is ze heel comfortabel en ik wil haar niet te veel pushen. Ze is een erg snel paard van nature en dat maakte in de barrage het verschil.”

Achter Santiago Lambre werd Darragh Kenny tweede op Cathano in 25,74 seconden. Kenny’s landgenoot Jordan Coyle stuurde Essenar Crixus (v. Luidam) naar de derde plek in 26,19 seconden. Op de plaatsen vijf tot en met acht eindigden ook KWPN gefokte paarden. Entano (v. Namelus R) werd vijfde onder Daniel Bluman. Een zesde plek was er voor de Carambole-dochter Fecybelle onder Karl Cook. Tiffany Foster werd met Brighton (v. Contendro II) zevende en Yuri Mansur werd achtste op Everglade Santo Antonio (v. Clinton).

Bron persbericht WEF Wellington