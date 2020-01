Santiago Lambre onklopbaar in 2* GP Wellington, KWPN’ers Jet Blue en Fasther in top vijf

De 2* Grote Prijs van Wellington werd gisteren gewonnen door de Mexicaan Santiago Lambre. Zes van de 45 combinaties bereikten de barrage en het was Lambre die niet door zijn concullega's in te halen viel. Eric Lamaze nam genoegen met de tweede plaats en de KWPN'ers Jet Blue (v.Zirocco Blue) en Fasther (v.Vigo d'Arsouilles) tekenden voor de plaatsen drie en vijf in de rubriek.

Lambre kwam met Cetano van Aspergem Z (v.Clinton) als beste uit de bus. De Mexicaan klokte een razendsnelle tijd van 40.23 en was daarmee zijn concurrenten te snel af. “Dit paard is van nature snel,” zei Lambre over Cetano, waar hij al drie jaar internationaal mee rijdt. “Ik probeerde mijn kop erbij te houden en probeerde een goed ritme te houden. Dit paard kan op dit niveau zeer snel zijn en dat was vanavond ook zo. Over twee weken zal ik proberen de 4* te starten en dan zullen we zien hoe dat gaat,” besloot Lambre.

Lamaze: ‘Ik ben zeer blij met dit resultaat’

Eric Lamaze behoorde ook tot de barrage-kandidaten en de Canadees deed een goede poging voor de winst. Lamaze finishte met Idalville d’Esprit (v.Carabas vd Wateringhoeve) een tijd van 40.26 en kwam daarmee net drie-honderdste van een seconde tekort voor de winst. De Canadees vond het best een moeilijk parcours, niet zozeer om de hoogte maar wel omdat het technisch was. “Uiteindelijk was er het juiste aantal foutlozen,” reageerde Lamaze. “Dit is een nieuw paard voor mij. Ik leer elke dag over hem. Het was de eerste keer dat ik hem vroeg snel te gaan en ik ben zeer blij met dit resultaat.”

Ward: ‘Zeer onder de indruk’

De derde prijs viel in handen van Mclain Ward met een tijd van 43.61. De Amerikaan zadelde de KWPN’er Jet Blue, gefokt door Duursma en voorheen gereden door Frank Schuttert, voor de proef. “Ik was zeer blij,” zei Ward. “Dit is de tweede wedstrijd voor mij en Jet Blue en we waren in beide GP’s foutloos. Dus voor een paard wat net 9 wordt, ben ik zeer onder de indruk van hem.” De vierde plaats was voor de Chacco-Blue dochter Skara Glen’s Chancelloress onder het zadel van Paul O’Shea. Het duo kwam binnen in 46.71 en mocht als vierde opstellen. Lillie Keenan en de KWPN’er Fasther, gefokt en gereden door de familie Moerings, kwamen dicht in de buurt van de winst met een tijd van 40.47, maar vielen door vier strafpunten terug naar een vijfde plaats.

