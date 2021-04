Santiago Lambre wint met 137.000 dollar gedoteerde 3* Grand Prix Wellington

In de 3* FEI Grand Prix van Wellington op zondag vocht Santiago Lambre voor wat hij waard was en met succes. De Mexicaan hield in de barrage alle balken in de lepels liggen en was daarbij snel genoeg om de overwinning op te eisen. Paul O'Shea zat de Mexicaan op de hielen, maar moest toch zijn meerdere erkennen in Lambre en dit gold ook voor Margie Engle. De KWPN'er Dez' Ooktoff (v.Colandro) eindige met diens ruiter Roberto Teran Tafur net naast het podium.

Een totaal van 42 combinaties ging de uitdaging in het basisparcours aan en daarvan plaatsten zich er 13 voor de barrage. Dit betekende natuurlijk dat het onderste uit de kan gehaald moest worden aangezien er toch 137.000 dollar te verdelen was. Santiago Lambre is al een hele tijd in hele goede doen en ook in deze Grote Prijs liet de Mexicaan van zich horen. Met de door Gestüt Lewitz gefokte Easy Girl (v.Conthargos) zette Lambre als laatste starter een tijd neer van 38.02 seconden en dit was snel genoeg om de ruim 45.000 dollar mee naar huis te nemen.

Top van het klassement

Voordat Lambre aan de start verscheen, kwamen er een aantal sterke combinaties die aanspraak maakten op de winst. Paul O’Shea was een van de ruiters en zadelde Squirt Gun (v.Diarado) voor de rubriek. Het duo reed een snelle foutloze ronde in een tijd van 38.70 seconden en kwam hiermee net wat tekort voor de overwinning. De Ier moest genoegen nemen met de tweede plaats. Ook Margie Engle deed met Dicas (v.Diarado) een goede poging voor de winst. De 63-jarige amazone hield zich sterk staande in het deelnemersveld en werd met een tijd van 39.32 seconden mooi derde.

Beste KWPN’er

Roberto Teran Tafur stuurde de KWPN’er Dez Ooktoff (v.Colandro), gefokt door C. Steggink uit Raalte, rond in 42.69 seconden en eindigde daarmee net naast het podium op plek vier. Darragh Kenny zette de allersnelste tijd neer met Vinci de Beaufour (v.Diamant de Semilly), 37.52 seconden, maar tikte een balk uit de lepels en werd vijfde.

‘Ik probeerde zo snel mogelijk te zijn’

Lambre reageerde na zijn overwinning: “Toen ik zag dat ik de laatste was op de startlijst was ik blij, want dat betekende dat ik de laatste in de barrage kon zijn.” De Mexicaan vervolgde: “Nadat ik de eerste paar had zien rijden, veranderde ik mijn plan omdat we uiteindelijk, met één balk naar beneden en een snelle tijd, nog steeds in de top vijf zouden staan. Het had geen zin om langzaam en foutloos te gaan. Ik probeerde zo snel mogelijk te zijn, en het lukte.”

Bron: Horses.nl/Persbericht