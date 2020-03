Saut Hermès cancelled CSI5* Parijs vanwege corona virus

De organisatie van Saut Hermès in Parijs heeft besloten de wedstrijd van volgende week af te lasten. De Franse overheid heeft net als in Nederland een verbod ingesteld op evenementen met meer dan duizend deelnemers in verband met corona.

“Deze beslissing, opgelegd door de huidige situatie, heeft op geen enkele manier invloed op onze gehechtheid aan de paardensport en onze toewijding aan de grootste internationale springruiters met wie we in 2021 weer zullen samenkomen,” zegt Axel Dumas, voorzitter van de wedstrijd. “Het is belangrijk voor ons om door te gaan om een ​​gemeenschap van paardenliefhebbers in het centrum van Parijs samen te brengen,” besluit Axel Dumas.

Voorbereiding

Het evenement staat al meer dan tien jaar op de kalender en wordt onder het glazen dak van het Grand Palais in Parijs gehouden. De organisatie zegt zich bewust te zijn van de impact die dit kan hebben op de voorbereiding voor de FEI Wereldbeker finale en de Olympische Spelen. Al is natuurlijk de vraag of deze wedstrijden wel door zullen gaan.

Saut Hermès dankt zijn trouwe en enthousiaste publiek dat elk jaar in grote getale aanwezig is, evenals de ruiters, sponsors en het team dat de wedstrijd elk jaar mogelijk maakt.

Bron: Persbericht/Horses.nl