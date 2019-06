Scandinavian Vikings naar eerste overwinning, team Van der Vleuten scoort weer

Het tweede gedeelte van de Global Champions League-wedstrijd in Monaco zorgde voor flinke opschudding. Voor de Scandinavian Vikings werd het de eerste overwinning in de GCL, nadat laatste starter en teammanager Geir Gulliksen met één tijdfout zijn ronde afmaakte. Eerder had teamgenote Evelina Tovek keurig de nul gehouden.

Gulliksen kwam in beide GCL-rondes aan de start met VDL Groep Quatro (v. Quaprice Bois Margot), die eerder door Maikel van der Vleuten werd uitgebracht. Tovek was gisteren al foutloos met Winnetou de la Hamente Z en kwam vandaag vlekkeloos rond met Dalila de la Pomme (v. Taran de La Pomme). Met hun ene strafpunt in twee dagen eindigden de Vikings ruimschoots aan kop.

Monaco Aces en Doha Falcons

De Monaco Aces werden tweede met 8 strafpunten. Laura Kraut was hier met Curious George (v. Codex One) de sterkste teamtroef, zij hielden beide rondes het hout hoog. Voor de Doha Falcons was er voor het eerst dit seizoen een podiumplaats. Dit was mede te danken aan Jur Vrieling, die in het zadel van de negenjarige schimmel KM Chalcedon (v. Calido I) vandaag het hout hoog hield.

Madrid in Motion tweede in klassement

Het was deze week weer de beurt aan de vader-zoon combinatie Eric en Maikel van der Vleuten om Madrid in Motion te vertegenwoordigen. Vleut senior reed rond met een ontketende Djoost Again (v. Cantos), die een enorm goede GCL sprong vandaag. Foutloos in een prima tijd, met een beetje geluk bij een trillende balk op de voorlaatste hindernis. Maikel van der Vleuten reed Beauville Z (v. Bustique) net een beetje te traag en slingerend door het parcours en kreeg een tijdfout aan zijn witte rijbroek. Het was een topdag voor het team, dat gisteren twee balken en een tijdfout verzamelde. In de GCL van Monaco vielen ze net naast het podium naar een vierde plek, maar in het tussenklassement staat Madrid in Motion nu tweede achter de Shanghai Swans.

Staut wint rubriek

De individuele winst was voor Kevin Staut en For Joy van ’t Zorgvliet HDC (v. For Pleasure) wonnen de wedstrijd inidivueel. De pas 19-jarige Harry Charles blijft goed aan de weg timmeren in de Global Champions wedstrijden. Met Borsato (v. Contendro) werd hij tweede. De derde plaats was voor eerste starter Henrik von Eckermann met de fabuleuze Toveks Mary Lou (v. Montendro).

Vijf foutloze Nederlanders

Er waren maar liefst 22 combinaties foutloos in deze GCL-wedstrijd, precies de helft van alle deelnemers. Foutloos rijden was dan ook niet genoeg voor een klassering. In totaal wisten vijf Nederlanders foutloos door te komen.

Glock’s Cognac Champblanc (v. Clearway) keek even op de laatste hindernis, maar Gerco Schröders paard kwam er toch zonder ongelukken overheen en kwalificeerde zich met een foutloze ronde alvast voor de Global Champions Tour later vanavond. Schröder reed individueel mee. Ook Kim Emmen en Teavanta II C Z (v. Treasure Z) bleven foutloos. Frank Schuttert en Queensland E (v. Quickfire de Ferann) kregen balk vroeg in de wedstrijd, hun redelijk snelle vierfouter was wel genoeg voor een plek in de GCT van Monaco.

Uitslag teams

Uitslag individueel

Tussenstand GCL

Bron: Horses.nl