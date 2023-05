Schellekens, Schuttert en Pals in top tien 2* 1.35m Opglabbeek

De openingsrubriek van vandaag op het CSI2* in Opglabbeek was een Tabel A direct op tijd over 1.35m. Tom Schellekens met Jolet van de Zietfort (v. Joop III) en Frank Schuttert met Condalou (v. Contendros 2) stonden tot de laatste rit op de eerste twee plekken. In die laatste rit stuurde de Belgische Eva Jennen haar merrie Ilona V/D Fruitkorf (v. Darco) de twee Nederlanders voorbij. De amazone was bijna twee seconden sneller dan Schellekens. Johnny Pals werd zevende met Zarkava Hero Z (v. Zandor Z).

Met startnummer twaalf reed Tom Schellekens de negenjarige KWPN’er Jolet van de Zietfort een snelle, foutloze ronde en pakte de leiding met 63,90 seconden. Even later kwam Frank Schuttert in de ring en zette met Condalou, tot voor kort uitgebracht door Amke Bekhuis, 65,21 seconden op het scorebord. Daarmee bleven de twee Nederlanders tot de laatste rit op kop.

Voor Eva Jennen was het lest best met de Darco-dochter Ilona V/D Fruitkorf. Met haar eerste paard Emalie Terma G Z (v. Emerald) had de Belgische alle een snelle tijd van 62,87 seconden neergezet, maar kreeg een balk aan de benen. Op Ilona finishte Jennen nog sneller maar zonder fouten. Met de tijd van 62,19 seconden won ze de rubriek. Johnny Pals eindigde als zevende met de twaalfjarige merrie Zarkava Hero Z. Hij was foutloos in 67,05 seconden.

