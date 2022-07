Schuttert derde in GP De Wolden

De Gemeente De Wolden Prijs - een CSI2* GP over 1,45 - is zondagmiddag gewonnen door de Italiaanse ruiter Lorenzo Argentano. Met Dakota Blue Girl (v. Diarado) bleef hij de Duitse ruiter Philip Rüping en Baloutaire PS (v. Balou du Rouet) ruim een halve seconde voor in de barrage. Frank Schuttert en de elfjarige Gream (v. Verdi TN) werden derde.

“Het is een geweldig paard. Enorm snel en wendbaar en hij wil alles voor mij doen”, liet Argentano na afloop weten. De wedstrijd in Veeningen was voor hem zijn eerste internationale succes, want voor vandaag had hij nog geen internationale Grote Prijs op naam kunnen schrijven.

Schuttert: ‘Barrageparcours wat onderschat’

Frank Schuttert rijdt Gream sinds maart 2022. Ze wonnen in april de GP van Opglabbeek. De ruiter gaf na afloop eerlijk toe dat er misschien wel iets meer had ingezeten. “Ik denk dat ik het barrageparcours wat onderschat heb. Er waren misschien kortere lijnen te rijden en dat heb ik verzuimd. Ik heb in ieder geval niet het onderste uit de kan gehaald.” De ruiter gaat, in tegenstelling tot winnaar Argentano, later deze week in de herhaling. Hij rijdt komende week met andere paarden opnieuw in Veeningen.

Geerink en Oldenziel in Top 6

Vincent Geerink werd met Fifty Fifty (v. VDL Zirocco Blue) vijfde. Wiete Oldenziel klasseerde zich als zevende met Ofichem’s Finn (v. Zirocco Blue), na 1 tijdfout in de eerste omloop. Bas van der Aa en Gaen (v. Quintago I) werden achtste, met twee tijdfouten. Kars Bonhof had met Hernandez TN (v. Kannan) ook twee tijdfouten en werd negende.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Persbericht