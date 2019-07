Schuttert moet Sato en Baackmann voorlaten in GP Arnhem

Na een zinderende barrage op Outdoor Gelderland viel de winst van de Grand Prix uiteindelijk in de handen van de Japanner Eiken Sato. Jens Baackmann reed snel, maar kwam net tweehonderdste van een seconde tekort op Sato en moest achter de ruiter plaatsnemen. Frank Schuttert was de beste Nederlander, zette een goede barrage ronde neer en pakte een mooie podiumplaats. Gerben Morsink eindigde ook bij de beste zes.

11 combinaties hielden de lei schoon in de 1,55m 3* Grote Prijs in Arnhem. Sato en Saphyr des Lacs (v.Mr.Blue) zetten een zeer snelle tijd neer van 39,64 en schreven de hoofdrubriek op hen naam. De Duitser Jens Baackmann deed met Carmen (v.Cornet Obolensky) een goede poging Sato van de eerste plaats te stoten, maar kwam met 39,66 net tweehonderdste tekort en pakte de tweede prijs.

Top van het klassement

Frank Schuttert noteerde met First Lady G (v.Whitaker) een foutloze ronde in 39,83 en mocht achter Sato en Baackmann plaatsnemen op de derde stek. Gerben Morsink en Navarone Z (v.Nabab de Reve) zaten ook bij de barrage-kandidaten en met een foutloze ronde in 41,69 werd de Nederlander mooi zesde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl