Frank Schuttert tweede in GP Linz

Frank Schuttert is met Hero (v. Cantos) tweede geworden in de 3* Grote Prijs van Linz over 1,55m. De winst was voor de Duitse Jörne Sprehe, die met Hot Easy (v. Andiamo) zeer gedecideerd overal een galopsprong minder nam en daardoor niet meer in te halen bleek.

Eerste starter in de barrage was Marcel Marschall die met Coolio 42 (v. Casalito) een vlot en foutloos rondje reed in 42.96 seconden en daarmee de druk op de rest legde. Tweede starter was Eric ten Cate met Incredible (v. Clinton). Ten Cate moest flink rijden aan de grote schimmel. Een kleine drift in de een na laatste lijn kostte wat tijd, maar hij was wel mooi foutloos. Ten Cate werd uiteindelijk vierde.

Sprehe maakt indruk

Derde starter was Jörne Sprehe met Hot Easy. Het duo heeft de laatste tijd al veel indruk gemaakt en won drie weken geleden nog de Grote Prijs in Arezzo. In het Oostenrijkse zand reed de Duitse amazone mooie voorwaartse lijnen waarbij ze her en der een galopsprong kon weglaten. De merrie werkte goed mee en ze kwamen als enige onder de 40 seconden binnen. Thibeau Spits zag met King van Essene (v. Calido I) twee balken vallen en deed niet meer mee voor het podium. Daarna hield Caroline Rehoff Pederssen er mee op toen haar paard Chaccieny (v. Chacco-Blue) weigerde op de oxer, waar ze niet helemaal goed uitkwam. Met haar zesde plaats had de Deense al gewonnen.

Schuttert

Toen was het aan laatste starter Frank Schuttert om met Hero de tijd van Sprehe in te halen. Schuttert ging snel van start en kwam goed door de combinatie. Hij kon niet overal even weinig galopsprongen maken als de Duitse en moest bovendien iets inhouden in de laatste lijn. Het kostte een halve seconde en Schuttert moest Sprehe voor laten gaan. Schuttert heeft een goed concours achter de rug, eerder deze week was hij ook al tweede in het 1,45 met Hero.

Uitslag

Bron: Horses.nl