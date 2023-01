Schuttert vierde in 1,40 Lier

In de finale van het 1,40 in Lier ging de winst zaterdagavond naar Francisco José Mesquita Musa die met Catch me Marathon (v. Catch me Not) een werkelijk vlekkeloos barragerondje reed. Hij verwees daarmee Erika Lickhammer - Van Egmond met I. Comme Tessa VHL (v. Comme il Faut) naar plaats twee. Derde was Andres Vereecke uit België, met Kingston van Paemel (v. Numero Uno). Frank Schuttert werd vierde met Hawaii-S (v. Inshallah de Muze).