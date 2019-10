Schwizer snelt naar winst in 1.50m voor Robert en Whitaker in Oslo

Pius Schwizer schreef vanochtend de 1.50m rubriek voorafgaand aan de Wereldbeker in Oslo op zijn naam. De Zwitser was in de 13-koppige barrage de concurrentie te snel af en verwees Olivier Robert en Robert Whitaker naar de tweede en derde plaats.

Op het moment dat Schwizer de ring betrad, stond Robert Whitaker met Dekato (v.Upgrade) aan de leiding. De Brit klokte een tijd van 37.30 en stond op winst. Schwizer wist wat hem te doen stond en dook met Balou Rubin R (v.Balou du Rouet) meer dan een seconde onder de tijd van Whitaker. Een tijd van 36.20 bezorgde de Zwitser uiteindelijk de winst.

Top drie

Als voorlaatste starter had Olivier Robert nog alle kaarten in handen om Schwizer de winst af te snoepen. De Fransman stuurde Eros (v.Querlybet Hero) snel rond in 36.69. Dit was echter tekort om de winst weg te kapen, maar bezorgde Robert toch een mooie tweede plaats. Robert Whitaker en Dekato eindigden uiteindelijk als derde voor Philipp Weishaupt en Coby (v.Contagio) die vierde werden. Bryan Balsiger pakte met Dubai du Bois Pinchet (v.Kashmir van Schuttershof) een vijfde plaats. Yuri Mansur en Everglade (v.Clinton), gefokt door H.J.A.M. Rotink uit Bentelo en tot 1.50m niveau opgeleid door Marriët Hoekstra, tekenden voor de zesde plaats in de 1.50m rubriek.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl