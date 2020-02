Schwizer wint ATG-competitie met Cas

In de schaduw van de Wereldbeker vond in Gothenburg de afgelopen dagen ook een springcompetitie over 1m45 plaats. Pius Schwizer was degene die in de finale vandaag aan het langste eind trok, met bijna 5 seconden voorsprong op de nummer twee. De Zwitser haalde de winst binnen met Cas (v. Casall).

Op donderdag was er al een kwalificatie en op vrijdag reden de 25 beste combinaties in vijf groepen van vijf. Van elke groep mochten de beste drie vandaag terugkomen in de eindronde.

‘Net zijn vader’

Schizer en Cas verpletterden daarin de concurrentie. “Hij is erg voorzichtig en heel snel” aldus Schwizer. “Hij lijkt een beetje op zijn vader Casall. Hij kan bij anderen wat kijkerig zijn, maar voor mij is het een toppaard.”

Onervaren

De tweede plaats ging naar Louise Saywell met Sharp Image (v. Calvados), die daarover aangenaam verrast was. “Mijn paard is heel onervaren op dit niveau, hij springt eigenlijk alleen 1m35 – m140 klasses. Dus zelfs de kwalificatie was al een hele stap voorwaarts. Hij kwam mooi foutloos rond. Omdat ik dacht dat de bochten in de eindronde een beetje erg heftig zouden zijn voor hem, heb ik vooral geprobeerd om het voor hem behapbaar te houden zodat hij een nulronde kon springen.”

Pech voor Smolders

De derde plaats in de competitie was voor de Noor Geir Gulliksen met KWPN’er Arakorn (v. Cantos). Harrie Smolders had pech. Hoewel hij gisteren goed sprong met Une de l’Othain zat hij in de beste groep van de avond, met onder meer winnaar Pius Schwizer. Omdat hij als vierde eindigde in zijn groepje, mocht hij niet door naar de eindronde, ondanks dat hij het zesde eindresultaat had van de vrijdag.

Uitslag

