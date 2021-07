Scott Brash met twee seconden voorsprong naar winst in GP

Scott Brash en Hello Jefferson (v. Cooper van de Heffinck) maakten hun reputatie als snelle combinatie vandaag weer eens waar in Valkenswaard. In de 5* Grote Prijs over 1m60 bleef de Brit de concurrentie ver vooruit. Brash finishte foutloos in 45,71 seconden. Pieter Devos en Claire Z (v. Clearway) werden tweede, in 47,71 seconden.

De derde plek ging naar Braziliaan Luiz Francisco de Azevedo met My Way (v. Mylord Carthago). Brash na afloop: “Ik ben heel blij met de manier waarop Jefferson aan het springen is momenteel. Ik kan me geen betere voorbereiding op de Olympische Spelen wensen.”

Smolders weer in het zadel

Harrie Smolders was de beste Nederlander, met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) kwam hij uit op plaats tien. Smolders reed zich zaterdag ook al in de prijzen in het 1m55. De ruiter brak een rib in Knokke, twee weken geleden, maar is nu dus weer volop in competitie. Kim Emmen was twaalfde met Jack van het Dennehof (v. Toulon).

Uitslag

Bron: Horses.nl