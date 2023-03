Scuderia 1918 koopt volledig aandeel Halifax van Stephex Stables

Scuderia 1918, het Italiaanse bedrijf van paardenliefhebbers Emanuele en Maria Anchisi, heeft Halifax van het Kluizebos (v. Heartbreaker) nu volledig in eigendom. Op social media schrijft Cavalli & Cavalieri dat Scuderia 1918 het aandeel van Stephex Stables heeft overgekocht. De hengst komt ter dekking bij Groupe France Elevage.

De opvallende hengst sprong onder Lorenza de Luca jarenlang op het hoogste niveau. In 2018 kocht Scuderia 1918 al de helft Stephex Stables en de destijds 11-jarige hengst werd behouden voor de Luca. De combinatie was jarenlang succesvol op het hoogste niveau en wonnen ondermeer de Grand Prix van Rome. In 2017 voerde hij het klassement van WBFSH/FE aan.

Lorenza de Luca rijdt alweer enige tijd voor Poden Farms en Alain Collette bracht de hengst een korte tijd uit in het 1,35m. Daarna nam Michael Hughes de teugels over die de hengst in april vorig jaar startte in een 1,45m rubriek. Sindsdien bleef het lang stil en nu maakt Scuderia 1918 bekend de 16-jarige hengst volledig in eigendom te hebben. Hij blijft beschikbaar voor de fokkerij maar niet langer via Stephex Stables. Halifax zal zowel vers als diepvries beschikbaar zijn via Groupe France Elevage.

Bron: Horses.nl