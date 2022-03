Sea Coast Pebbles met pensioen

De bekende springruin Sea Coast Pebbles (v. Picasso Z) gaat met pensioen. Dat heeft zijn amazone Gudrun Patteet bekendgemaakt. "Je maakte me het leven niet makkelijk, maar het was het waard!" schrijft de Belgische amazone op haar facebookpagina. De combinatie won meermaals een vijfsterren Grand Prix, onder meer in 2019 in Lausanne.

Pebbles won ook de 5* GP’s in Knokke en La Coruña en zat in het winnende team van de Nations Cup in Hickstead. In Helsinki wonnen Patteet en de ruin de Wereldbekeretappe in Helsinki.

Bron: Facebook / Horses.nl